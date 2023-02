FDP-Vizevorsitzender Wolfgang Kubicki kritisiert Ausgrenzung von Andersdenkenden während der Corona-Pandemie

per Mail teilen

Gut drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie ist heute eine der letzten Maßnahmen weggefallen - die Maskenpflicht im Fernverkehr. Jetzt muss nach Ansicht des FDP-Vize-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki die Aufarbeitung beginnen. Der kritische Rückblick diene auch dazu, Wunden zu schließen, die während der Pandemie entstanden seien, sagte Kubicki im SWR Tagesgespräch: "Ich meine hier diese unsägliche Herangehensweise an die Ungeimpften, denen erklärt worden ist, sie seien kein Teil der Gesellschaft mehr. Ich kann mich daran erinnern, dass von Sozialschädlingen gesprochen worden ist." Der FDP-Politiker sieht aber ab von Schuldzuweisungen und Rücktrittsforderungen: "Man muss Fragen stellen: Wie kann es sein, dass das Robert-Koch-Institut über drei Jahre hinweg unzureichende Daten geliefert hat, wer mit oder an Corona gestorben ist und welche Maßnahmen wie wirken. Es ist wie beim Fußball – nach der Pandemie ist vor der Pandemie", so Kubicki.