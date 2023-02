CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht im Ergebnis der Berlin-Wahl ein klares Signal für einen Regierungswechsel. Im SWR2 Tagesgespräch betonte er, er habe "gespürt, dass die Menschen sich ein 'weiter so' nicht mehr vorstellen können". Als Grund sieht er die vielen Probleme in der Stadt und den Streit in der rot-grün-roten Koalition. Zudem habe CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner "die Partei zusammengeführt und geeint in den Wahlkampf geführt in enger Abstimmung mit der Bundespartei". Auch wenn Rot-Grün-Rot weiterhin eine Mehrheit hätte und deshalb auch weiterregieren könnte, sieht Czaja in den gut 28 Prozent für die CDU einen "klaren Regierungs- und Gesprächsauftrag bei Kai Wegner". Der habe bereits die Einladung zu Sondierungsgesprächen an SPD und Grüne ausgesprochen. Beide Parteien "brauchen möglicherweise noch etwas Zeit, um das Wahlergebnis für sich selbst zu verinnerlichen und dann in die Gespräche einzutreten", so Czaja. Er sei optimistisch, "dass man eine gute Berlin-Koalition zusammengebaut bekommt". Dabei sei "eine Zweierkoalition immer besser als eine Dreierkoalition". Für Czaja wäre auch Schwarz-Grün eine Option: "Wir wollen auch einen starken ÖPNV, und wir möchten auch, dass Fahrradverkehr gut und sicher stattfinden kann. (...) Ich sehe die Möglichkeit, dass man sich hier an vielen Stellen begegnet, und dann findet man auch Gemeinsamkeiten." In mögliche Gespräche bzw. Verhandlungen werde aber "die Bundespartei wie nirgendwo, in keinem Bundesland, hineinreden", so Czaja im SWR2 Tagesgespräch.