FDP-Menschenrechtspolitikerin Alt: Friedensnobelpreis soll Aktivisten Mut machen

Die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, Renata Alt (FDP), hat die diesjährige Vergabe des Friedensnobelpreises an drei osteuropäische Akteure als "wunderbares Zeichen“ gelobt. Alle drei Preisträger seien wichtige Verfechter von Menschenrechten in ihren Ländern, die internationale Anerkennung verdienten. Für den inhaftierten weißrussischen Anwalt Ales Bjaljazki sei die Würdigung zudem besonders wichtig, sagte Alt im SWR-Tagesgespräch. "Ich hoffe, dass Ales Bjaljazki freigelassen wird. Und ich bin mir sicher, wenn er das heute erfährt, dass ihm das sicher viel Mut geben wird, nicht nachzugeben und weiterzumachen.“

Mit Blick auf die russische Menschenrechtsorganisation Memorial hob Alt die detaillierte Dokumentation von Kriegsverbrechen hervor. Sie habe selbst bei Recherchen in Moskau Einblick in die Archive erhalten, die extrem wertvoll auch für die geschichtliche Aufarbeitung seien. Ähnlich bewertete Alt den Beitrag der ukrainischen Organisation Center for Civil Liberties, die es sich zur Aufgabe gemacht habe, aktuelle Kriegsverbrechen in der Ukraine zu dokumentieren.