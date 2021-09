Fasziniert von altem Blech - „Oldtimer Markt“ – Chefredakteur Peter Steinfurth

Seit gut 30 Jahrzehnten ist Peter Steinfurth Chefredakteur des Fachblatts „Oldtimermarkt“. Er ist überzeugt von der Nachhaltigkeit, alte Autos zu fahren und zu erhalten. Und er beobachtet landestypische Unterschiede unter Oldtimerfahrern: die Engländer benutzten selbst Vorkriegsvehikel im Alltag, in Frankreich schätze man eine gewisse Patina am Fahrzeug, nur die Deutschen seien ausgesprochen pingelige Sammler.

