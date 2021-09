„Es ist gar nicht so sehr die Ideologie selbst, sondern vielmehr die Anerkennung, die Jugendliche erfahren, zum Beispiel in rechten Gruppen“, erklärt der Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke im Gespräch mit SWR2. Entsprechend seien Jugendarbeit und Elternhäuser gefordert, Jugendlichen auf anderen Wegen genügend Respekt zu geben, um Radikalisierung zu verhindern. Derzeit untersucht eine interdisziplinäre Konferenz des Zentrums für Analyse und Forschung des Verfassungsschutzes in Berlin solche Radikalisierungsprozesse. mehr...