Für die „Digital Natives“, die mit digitalen Technologien aufwachsen, sind digitale Welten selbstverständlich. Vielen fehle jedoch der Blick hinter die glatte Fassade der Technik, meint Jasmin Mertikat, Projektleiterin beim Kreativlabor Tinkertank in Ludwigsburg und Kuratorin der Code Week Baden-Württemberg. Ein Smartphone könne jeder Jugendliche heute bedienen. Aber was eigentlich ein Sensor ist, der das Smartphone zum Laufen bringt, oder wie ein Game so programmiert wird, dass es Spaß macht – das zu vermitteln, sei die Aufgabe der Workshops bei der Code Week. Man müsse gleichzeitig auch einen kritischen Blick auf die digitalen Medien werfen. Wenn man zum Beispiel wisse, was künstliche Intelligenz kann, aber auch welche Gefahren in ihr schlummerten, fühle man sich besser gewappnet für die Zukunft, so Jasmin Mertikat. mehr...