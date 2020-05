"Strache hat sich sehr geschickt im letzten Jahr eine neue Erzählung zurechtgelegt, dass er ein Opfer ist einer Mafia von kriminellen Elementen aus dem Ausland gewesen wäre, die ihm KO-Tropfen in den Sushi-Reis gemixt hätten," sagt Florian Klenk, Chefredakteur des Magazins "Falter" im SWR 2 Journal am Morgen. Nachdem ihm anfänglich noch viele geglaubt hätten, sei er aber mittlerweile in Österreich eine politische Randfigur geworden, aufgrund der Spesenaffäre, aufgrund seiner Maßlosigkeit und Gier, die danach öffentlich wurden durch Aussagen seines Leibwächters und durch Aussagen von Parteiangehörigen. Das hätten ihm seine kleinen Leute, für die er immer sagte, er würde für sie einstehen, nicht verziehen, so Falter.



Ein Jahr nach der Ibiza-Affäre zeigt der ehemalige FPÖ-Chef Strache keinerlei Reue. Selten , so schreibt das Handelsblatt , sei die österreichische Politik so ins Zwielicht geraten wie durch das Ibiza-Video. Darin versprach der Ex-Vizekanzler einer angeblich russischen Oligarchen-Nichte Staatsaufträge im Gegenzug für Geldspenden an die Partei . Fabulierte, bei der einflussreichen „Kronen-Zeitung gehörten zudem „unliebsame Redakteure „zack-zack“ ausgetauscht – und behauptete, unter diesen Vorzeichen sei bei den kommenden Nationalrats-Wahlen ein hohes Ergebnis für die FPÖ sicher

Aus vielen Stunden dieses heimlich gefilmten Zusammentreffens veröffentlichten - am morgigen Sonntag vor einem Jahr - der „Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“ einen mehrminütigen Zusammenschnitt. Ein politisches Beben war die Folge. mehr...