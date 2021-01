Die 28-jährige Stuttgarterin Sarah Müller ist gelernte Schneiderin und Produktentwicklerin für Mode. 2016 arbeitete sie zum ersten Mal in einem sozialen Projekt in Kenia. 2017 begann sie dort, Jugendliche im Schneiderhandwerk auszubilden, eröffnete eine Werkstatt und gründete das Label „Nyuzi – Blackwhite“ für Upcycling-Produkte. Die Rucksäcke und Taschen aus alten Zementsäcken werden unter fairen Bedingungen in Kenia hergestellt und ermöglichen den Schneiderinnen ein regelmäßiges Einkommen.

