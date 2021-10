Facebook auf dem Weg ins Metaversum — mit einem neuen Namen?

3,5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer hat der Facebook-Konzern weltweit auf seinen Plattformen wie Facebook, Instagram und Whatsapp. In manchen Ländern ist Facebook sogar gleichbedeutend mit dem Internet. Dennoch möchte der Konzern Medienberichten zufolge seinen Namen ändern. Dieser soll am 28. Oktober, eventuell auch etwas früher, auf der Konferenz „Facebook Connect 2021“ verkündet werden, wie unter anderem das Technik-Portal „The Verge“ berichtet.

Der Konzern auf dem Weg zum Metaversum

Als Hauptgrund für die geplante Umbenennung wird vermutet, dass der Konzern unter seinem Gründer und CEO Mark Zuckerberg sich künftig neu ausrichten möchte. Die virtuelle Welt „Metaverse“ soll dabei die Hauptrolle übernehmen. Dagegen könnten die sozialen Plattformen Facebook und Instagram für den Konzern unwichtiger werden.

Für sein großes Projekt „Metaverse“, dem Aufbau einer Online-Welt, in der die physikalische „reale“ Welt mit der virtuellen Welt verschmilzt, expandiert Facebook derzeit stark. Allein in der Europäischen Union will der Konzern dafür in den nächsten fünf Jahren 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Der Begriff „Metaverse“ stammt vom amerikanischen Schriftsteller Neal Stephenson, der ihn erstmals im Jahr 1992 in seinem Science-Fiction-Roman „Snow Crash“ verwendete.

Der Nachfolger des Internets: Das Metaversum

Seine Virtual Reality-Plattform „Oculus“ hat Facebook bereits umbenannt in „Horizon“. Es gibt daher Vermutungen, dass auch der neue Konzernname ähnlich sein wird.

Neuer Name könnte auch Kritik am Konzern umlenken

Es könnte auch noch einen weiteren Grund geben, weshalb der Konzern den Namen Facebook ablegen möchte: Der Name Facebook steht für viele Probleme, mit denen der Konzern seit Jahren zu kämpfen hat. So prüfen Behörden weltweit, ob der US-Konzern gegen Wettbewerbsrecht wie auch Datenschutzauflagen verstößt.

Außerdem wird Facebook für seinen Umgang mit Hate-Speech stark kritisiert. Gerade im Zusammenhang mit dem Ansturm von Trump-Unterstützer*innen auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021- Ex-Managerin Frances Haugens veröffentlichte kürzlich Interna der Firma und kritisierte, dass Facebook alle Maßnahmen gegen Hate-Speech hinter wirtschaftlichen Interessen zurückstelle. Ein weiterer Kritikpunkt von Haugens ist, dass Facebook schädliche Folgen seiner Netzwerke auf die Nutzer*innen wissentlich in Kauf nehme, nur um weiter zu wachsen und Geld zu verdienen.

Kritik gab es zuletzt auch vom Facebook-Aufsichtsgremium, das dem Internetkonzern mangelnde Transparenz vorwirft beim Versuch der Klärung, ob der Konzern prominente Nutzer bevorzuge und von seinen Regeln ausnehme.

Neue Konkurrenz: Trumps eigenes Social Network

Ein prominenter Nutzer, der schließlich doch von Facebook ausgeschlossen wurde, ist der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Dieser will sich jetzt sein eigenes soziales Medium schaffen und Facebook und Twitter Konkurrenz machen. „TRUTH Social“ soll die konservative Plattform heißen, der Start ist für das erste Quartal 2022 angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt ist Facebook vielleicht auf seinem Weg in das Metaversum schon ein ganzes Stück weiter.