Nachdem am Mittwoch die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen Sänger Till Lindemann eingeleitet hat, gab nun auch die Plattenfirma Universal bekannt, ihre Marketing-Zusammenarbeit mit der Band einstellen zu wollen. Ob das reicht und warum sich generell so wenig Männer in der Debatte um Gewalt gegen Frauen zu Wort melden, ist heute Thema in der Kulturmedienschau.