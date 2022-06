Die EU muss in ihrer Außenpolitik handlungsfähiger werden. Das hat David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments, erneut gefordert. Hintergrund ist sein aktueller Bericht zur EU-Außen- und Sicherheitspolitik. McAllister sagte, damit die EU die Entscheidungen flexibler treffen könne, sei es nötig, das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik aufzuheben. Außerdem soll sich die EU seiner Meinung nach zu einer "echten Europäischen Verteidigungsunion" weiterentwickeln. "Jetzt geht es darum, dass wir ernst machen mit der gemeinsamen Erforschung und Erprobung von Verteidigungsgütern sowie der gemeinsamen Ausbildung unserer Soldatinnen und Soldaten an gemeinsamen europäischen Projekten." Am Ende könnte das Ziel einer Europäischen Armee stehen, sagte McAllister im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Ralf Hecht. mehr...