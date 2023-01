Explosives Erbe – Ralf Vendel entschärft Weltkriegsbomben

Auch acht Jahrzehnte nach Kriegsende droht immer noch Gefahr durch alte Munition und Bomben im Boden. Allein in den vergangenen Wochen führten Bombenfunde unter anderem in Freiburg, Karlsruhe und Heidelberg zu erheblichen Behinderungen des öffentlichen Lebens. Um die Bergung und Entschärfung solcher Blindgänger kümmert sich der Kampfmittelbeseitigungsdienste des Regierungspräsidiums Stuttgart. Leiter Ralf Vendel arbeitet seit mehr als 30 Jahren in diesem gefährlichen Beruf. Angst dürfe man dabei nicht haben, aber Respekt.

Musiktitel

The end of a gun

Ghost Woman

CD: Broke



Get out of town

Caroline Henderson

CD: Keeper of the flame



Adventures in your own backyard

Patrick Watson

CD: Adventures in your own backyard



The world is between us

Arny Margret

CD: they only talk about the weather



Poof

Philipp Lassiter

CD: Live in love