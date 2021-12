Die Initiative ARTHELPS in Stuttgart baut ein Kreativzentrum für Kinder und Jugendliche in der ostukrainischen Stadt Awdijiwka. In SWR2 sagte der Gründer, Thomas Lupo, auf den ersten Blick würde man denken, die jungen Menschen bräuchten tatsächlich alles andere als sich mit der eigenen Kreativität auseinanderzusetzen. „Aber wir von ARTHELPS glauben, dass genau dies der Schlüssel ist für die betroffenen Menschen, um ihre eigenen Fähigkeiten und ihre eigenen Talente zu entdecken und dadurch neue Hoffnung zu bekommen.“ Die Situation in Awdijiwka sei sehr erschreckend, betonte Lupo. Er selber sei mehrmals dort gewesen. „Ich war schon sehr erstaunt, dass dort nachts über uns 'drüber gebombt und geschossen wurde und wir kriegen hier kaum etwas mit.“ Das Kreativzentrum in Awdijiwka, aber auch die diversen Kreativworkshops, die ARTHELPS quasi auf der ganzen Welt veranstalte, entstünden aus dem Glauben an die Kraft der Kreativität. „Wir glauben, dass jeder Mensch kreativ ist und dass es gerade für Menschen, die in ganz schwierigen Lebenssituationen stecken, unheimlich wertvoll ist, sein eigenes Talent zu entdecken, um Dinge zu verarbeiten, aber auch um Zukunftschancen zu entdecken." mehr...