Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, begrüßt den Kurswechsel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sei die angekündigte Zeitenwende von Bundeskanzler Scholz richtig, sagt Heusgen im SWR2-Tagesgespräch. Die Ankündigungen müssten nun aber konsequent umgesetzt werden. Putin habe gezeigt, dass er zu Verhandlungen und Diplomatie nicht bereit sei, so Heusgen. Daher müsse nun ein anderer Weg beschritten werden.

