Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Ekin Deligöz (Grüne), fordert eine bessere Bezahlung in der Kinderbetreuung. Im SWR Tagesgespräch kritisiert sie, dass die Löhne und Gehälter in diesem Bereich zu langsam angepasst würden. Das liege auch an der grundsätzlichen Einstellung in Deutschland: "Das Arbeiten mit Menschen wird in Deutschland geringfügiger entlohnt, als das Arbeiten mit Maschinen. Das hat etwas mit der Haltung zu tun, dass klassische Frauenjobs Zuverdiener-Jobs sind und klassische Männerjobs Ernährer-Jobs. Diese alten Einstellungen müssen wir alle überwinden - es ist an der Zeit für Gleichstellung." Auch in der Politik arbeite man daran, das Problem der fehlenden Kitaplätze zu lösen: "Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln. Dafür haben wir bei uns im Familienministerium eine Runde mit Experten, Ländern, Kommunen und Trägervereinen gemeinsam an einen Tisch geholt - wir arbeiten daran, das alles besser zu machen."