Die Grünen im Europaparlament haben eine Studie zur Artenvielfalt vorgestellt. Martin Häusling ist agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament. Er hat die Studie in Auftrag gegeben. Häusling hat im SWR Tagesgespräch darauf hingewiesen, dass das Artensterben zuletzt sogar noch an Dynamik gewonnen habe: "Weil durch den Klimawandel verursacht viele Regionen viele Arten verlieren. Wir haben immer noch einen sehr hohen Einsatz an Pestiziden und Düngemitteln in der Landwirtschaft und die Zerstörung von immer mehr Naturräumen hat dazu geführt, dass es keine Verbesserung gegeben hat, sondern vielmehr eine Verschlechterung." Das Artensterben sei neben dem Klimawandel die zweite globale Krise, "die mindestens genauso schlimm für uns alle werden könnte."