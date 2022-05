Nie war die Europäische Union mit größeren Herausforderungen konfrontiert: der russische Krieg in der Ukraine mit Millionen Flüchtenden, aber auch die Pandemie, der Klimawandel, der Ressourcenmangel und die Inflation sind Herausforderungen mit unabsehbaren Folgen für den Kontinent. Was verbindet Europa in Zukunft miteinander? Wer muss für Europa einstehen? (Podiumsdiskussion aus der Veranstaltungsreihe "Fluchtpunkt Europa" am Badischen Staatstheater Karlsruhe vom 29. Mai 2022) Claus Heinrich diskutiert mit Prof. Dr. Bernhard Ebbinghaus – Soziologe, Universität Mannheim, Dr. Manfred Sapper – Chefredakteur „Osteuropa“, Berlin, Marina Weisband – deutsch-ukrainische Publizistin, Münster mehr...