Der wieder aufgeflammte Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien „kann in Zukunft sehr unangenehme Folgen haben“, meint der Gewaltforscher und Kaukasus-Experte Jörg Baberowski, Professor an der Humboldt Universität in SWR2.

Die Türkei sei die Staatsmacht, die Aserbaidschan Waffen liefere, um dort Gebietsansprüche in Armenien geltend zu machen. Für Armenien sei das eine schreckliche Erinnerung an den Genozid Anfang des letzten Jahrhunderts. Hier würde gerade ausgenutzt, dass Russland als stabilisierender Faktor für Armenien wegfalle. Dieser Konflikt müsse in der EU unbedingt auf den Tisch, auch wenn man hier von diesem Krieg nichts wissen wolle, meint Jörg Baberowski in SWR2. mehr...