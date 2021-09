Noch bekommen die Kommunen in der Corona-Krise finanzielle Unterstützung von Bund und Land. Aber was ist im kommenden Jahr, wenn etwa die Sonderhilfen wegfallen und die Kommunen wieder ganz auf sich gestellt sind? Wie wird es dabei öffentlichen Kultureinrichtungen gehen? In Konstanz ist die Sorge vor Etatkürzungen groß. Mit Spannung werden die Haushaltsverhandlungen 2021 erwartet.

Sozialausgaben sind verpflichtend, Kulturausgaben nicht

Bei städtischen Kultureinrichtungen wird der Etat vom Gemeinderat verhandelt. Eine Finanzierung, von der etwa freie Orchester und Theater in der Corona-Krise nur träumen können. Aber in der Regel sind die Fixkosten städtischer Kultureinrichtungen auch sehr viel höher. Tobias Engelsing, Direktor der vier städtischen Museen in Konstanz, blickt mit großer Sorge auf die Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2021. Den Konstanzer Museen fehlen durch die Corona-bedingten Schließungen schon jetzt zwei Drittel der selbst erwirtschafteten Einnahmen. Da die Kommunen ihre Sozialausgaben nicht kürzen können, bestehe die große Gefahr, dass dies bei den sogenannten „Freiwilligkeitsausgaben“ geschieht, also auch bei der Kultur.

Kulturinstitutionen dürfen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen

„Ich fürchte, dass das Theater, die Südwestdeutsche Philharmonie und auch die Museen stark bluten werden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Kultureinrichtungen zusammenstehen und in den politischen Kämpfen auch wirklich kämpfen!“

Stellenwert der Kultur muss diskutiert werden

Karin Becker, Intendantin am Theater Konstanz, hat schlaflose Nächte: Schon jetzt steht fest, dass 2021 mindestens zehn Prozent ihres Etats gekürzt werden. Hinzu kommt der Abbau der Schulden, die in diesem Jahr entstehen. Karin Becker will aber, dass in dieser Krise nicht nur Zahlen diskutiert werden, sondern auch der Stellenwert der Kultur in unserer Gesellschaft.



„Ich fordere alle Politikerinnen und Politiker auf, und uns alle als Gesellschaft, dass wir endlich eine Debatte darüber führen, wie wir in Zukunft leben wollen. Unsere Wirtschaft soll wachsen, wachsen, wachsen – kann das das einzige Ziel sein? Oder sollten wir nicht endlich anfangen über andere Lebensformen zu diskutieren?“



Kulturkürzungen in vielen Kommunen befürchtet

Die Sorge vor schwierigen Haushaltsverhandlungen ist nicht nur in Konstanz groß. Überall wird befürchtet, dass die Städte ihre Schulden im Griff behalten wollen, indem sie als erstes bei den Kulturetats kürzen – und das über Jahre hinweg.