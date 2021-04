„Die Wirklichkeit der bundesdeutschen Gesellschaft ist weiter als die Lehrpläne an unseren Schulen“, sagt Prof. Hans Vorländer in SWR2. Er ist Direktor des Mercator Forums, das in einer Studie darauf hinweist, dass die Lehrpläne an Schulen die wichtigen Themen wie Vielfalt, Fragen nach Identität und Zugehörigkeit nur selten aufgreifen. Zudem würden Migration und Integration vor allem mit Krisen in Verbindung gebracht, Gastarbeiter*innen oder Spätaussiedler*innen zudem kaum erwähnt. Ein Grund ist struktureller Natur, denn Menschen mit Migrationsgeschichte sind in Lehrplankommissionen deutlich unterrepräsentiert. mehr...