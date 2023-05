Es geht immer weiter – Die Musikerin Marja Burchard und das Erbe ihres Vaters

Von Grace Yoon

Der Tod sei kein Grund aus dem Takt zu geraten, sagt der Musiker-Vater zur Musiker-Tochter, kurz vor seinem Tod. Danach tritt Marja Burchard in die Fußstapfen ihres Vaters Christian und übernimmt seine Band "Embryo“, die nur aus Männern besteht. Sie tourt erfolgreich durch ganz Europa, aber die Multiinstrumentalistin will mehr. Sie will ihre Projekte mit Frauen voranbringen. Sie tritt mit einer finnischen Tänzerin auf, schreibt Musik für eine iranische Filmemacherin und entwickelt ein musikalisches Projekt mit Frauen in Kolkata, Indien. Sie macht das, was ihr Vater ihr riet: "Auf, auf! Es geht weiter“.