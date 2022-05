Die Themen: Ukraine: Aktuelle Lage und Urteil im ersten Kriegsverbrecherprozess ++ Weltwirtschaftsforum mit Selenskyj und Habeck ++ Scholz in Afrika: Was sind die entwicklungspolitischen Herausforderungen? ++ EU-Schuldenregeln weiter aussetzen? Wie die Eurogruppen-Finanzminister reagieren ++ Staaten des Antarktis-Vertrages beraten in Berlin ++ Gewerkschaft VBE schlägt Alarm: Kitas in BW personell am Anschlag.