Erste sein – Die Historikerin Heike Specht schreibt über Vorreiterinnen

Marie-Elisabeth Lüders, Margaret Thatcher und Annalena Baerbock, waren alle Erste. Erste promovierte Frau im Studienfach, erste Regierungschefin bzw. erste Außenministerin ihres Landes. Erste sein ist ein Hochgefühl, von historischem Wert aber es bedeutet auch Hochdruck und Einsamkeit. Die Historikerin Heike Specht hat sich im Lauf ihrer Arbeit mit vielen Vorreiterinnen beschäftigt und einen Blick dafür entwickelt, unter welchen Bedingungen Frauen ihr Potential erfüllen oder woran sie scheitern. Sie schrieb über die Familie Lion Feuchtwangers, Biographien über Lilli Palmer und Curd Jürgens genauso wie über Deutschlands First Ladies. Zuletzt verfasste sie mit “Die ersten ihrer Art” ein nachdenkliches, faktenreiches Buch darüber, wie Frauen die Welt veränder(te)n.

Heike Specht "Die ersten ihrer Art - Frauen verändern die Welt" Pressestelle Piper Verlag Die Ersten ihrer Art: Frauen verändern die Welt 1918 bis heute: Frauen in Politik und Wirtschaft Autor Heike Specht Genre: Biografie Verlag: Piper, 24,- Euro ISBN: 978-3492070423

Musiktitel

I had to write a song for you

Andrea Motis

CD: Loopholes



You're so vain

Carly Simon

CD: Oldies, die rüberkommen - Vol. 2



Get ur freak on

Havana Maestros feat. Missy Elliott

CD: Made in Cuba



9 to 5 (Nine to five)

Dolly Parton

CD: Country showdown - The very best of Country and



BAL

Derya Yıldırım

CD: BAL