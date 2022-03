Erhellend – das Leuchten

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Wenn man derzeit abends durch die Straßen geht, dann leuchtet es überall. Lichterketten und leuchtende Sterne an Straßenlaternen und Hausfassaden - und hinter den Fenster leuchten uns Kerzen und Schwippbögen entgegen.



In der Weihnachtszeit lassen wir es einfach ganz besonders gerne erleuchten. Mit gutem Grund. Denn einerseits ist es einfach schön, die dunkle Jahreszeit so ein wenig zu erleuchten, andererseits ist Weihnachten auch untrennbar mit Erleuchtung und Licht verbunden. Denn glaubt man dem Christentum, dann ist Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, nicht weniger als das Licht der Welt.



Auch wir wollen die Matinee heute erstrahlen lassen und nehmen dafür ein paar besondere Lichter in den Blick. Welche Rolle die "Erleuchtung" im Christentum und in der abendländischen Kultur spielt und warum das gar nichts mit meditieren zu tun hat, das lassen wir uns erklären, nachdem wir das Weihnachtshaus in Karlsruhe Neureut besucht haben, das jedes Jahr dank tausender LEDs erstrahlt.



Außerdem begeben wir uns an den Polarkreis und bewundern dort das Nordlicht, das um Weihnachten herum ebenso Hochsaison hat, wie der Weihnachtsmann.



In Sachen "leuchtende Natur" lassen wir uns in der zweiten Stunde von einem Chemiker erklären, warum an manchen Orten der Welt das Meer leuchtet und welche Rolle Biolumineszenz in der Evolution gespielt hat. Außerdem gehen wir auf die Suche nach einem Irrlicht, das im Brieselanger Forst seit den 80er Jahren sein Unwesen treibt.



Und in der dritten Stunde beschäftigen wir uns mit erleuchtenden Berufen: in der Zeitreise besuchen wir einen Leuchtturmwärter auf Helgoland, wir sprechen mit dem Mann, ohne den im Theater die Lichter ausblieben und zum Schluss, lassen wir uns von einem Nachtwärter den Weg nach Hause leuchten.



GesprächspartnerInnen der Sendung sind die Professorin für antike Religion und Kultur sowie deren Rezeptionsgeschichte Dr. phil. Almut-Barbara Renger, der Chemiker Dr. Dieter Weiß und Ulrich Schneider, Leiter der Beleuchtung und Lichtgestalter am Staatstheater Mainz.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Kerstin Unseld

Des Rätsels Lösung: "Die strahlenden Hände"

Buch von Heinz G. Konsalik, 1984 Gewinn: "Polarlichter – Feuerwerk am Himmel" Bildband von Andreas Pfoser und Tom Eklund (Oculum Verlag)

Videos zu der Beleuchtung des Weihnachtshauses in Neureut.