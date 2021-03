„Das war natürlich eine sehr spannende Zeit, weil sich fast alles geändert hat in der Sowjetunion. Und er als eine sehr charismatische Figur eben dafür stand: Glasnost und Perestroika“, sagt Hans-Peter Riese, langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau, in SWR2. Es habe damals eine unglaubliche Aufbruchstimmung geherrscht.

Die Versprechung von Glasnost: Mehr Offenheit, eine bessere Presse, eine bessere Information - das habe die Menschen fasziniert. Allerdings vor allem in der Hauptstadt, in Sibirien aber sei von dieser Stimmung sehr viel weniger zu spüren gewesen. Doch die wirtschaftlichen Probleme hätten Gorbatschow zu guter Letzt in die Knie gezwungen. „Daran ist er am Ende auch gescheitert, er hat nicht sehr viel vom Funktionieren der Wirtschaft verstanden und er hatte auch keine Leute um sich herum in der Administration im Krem. Und er hat es auch nicht so gemacht wie später Jelzin, der sich dann Spezialisten aus Amerika geholt hat“, so Riese.

Seit Ende der 90erJahre wird Gorbatschow eher als eine Art Totengräber der Nation gesehen - eine Haltung, die Putin und die putintreue Presse noch befördert hätten. Fälschlicherweise, meint Riese, „denn zerstört hat die Sowjetunion eigentlich Jelzin, der noch in der Zeit als Gorbatschow Präsident war, dafür gesorgt hat, dass die Sowjetunion sich auflöst“, so Riese. Gorbatschow aber habe viel für die Welt getan. „Er hat den Kalten Krieg beendet. Er hat die wichtigsten Abrüstungsverträge geschlossen. Und er hat natürlich den Deutschen die Wiedervereinigung gebracht. Ohne seine Politik wäre das nicht möglich gewesen“.

