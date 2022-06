Erfolgsmodell mit Kuschelfaktor: Katzen

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Sie schnurren und sie kratzen, sie sind kuschelig und wild: Katzen sind die beliebtestem Haustiere der Deutschen. Die SWR2 Matinee begibt sich auf die Spuren von Mietz & Co.

Sie schnurren und sie kratzen, sie sind gemütlich und wild: Katzen sind die liebsten Haustiere der Deutschen. Noch vor den Hunden. Die SWR2 Matinee folgt ihren Spuren und fragt, warum die Katze so beliebt ist: Wir untersuchen den weltweiten Hype um Katzenvideos im Internet, besuchen eine Zuchtkatzenausstellung, lernen Katzensprache, folgen dem erfolgreichen Weg der Katze durch die Kulturen, streicheln Mietz & Co. im Katzencafé, schauen uns um auf dem großem Markt der Katzenaccessoires, schmökern in Katzen-Comics und fragen, was es auf sich hat mit dem Phänomen der Winkekatzen - nur eine asiatische Abart des altbekannten Wackeldackels?



Gesprächspartner der Sendung sind Sabrina Streif, Biologin am Institut für Wildtierökologie und Wildtiermanagement an der Uni Freiburg, Susanne Schötz, Phonetik-Professorin an der Universität Lund und Autorin der weltweit ersten sprachwissenschaftlichen Untersuchung zur Sprache der Katzen, und Detlef Bluhm, ehemaliger Geschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels in Berlin-Brandenburg, Katzenfan und Autor mehrerer Katzenbücher, darunter die Katzen-Kulturgeschichte "Katzenspuren".



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Dorothee Riemer