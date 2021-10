Der BGH verhandelt nun über eine Millionen-Entschädigung im Streit zwischen der Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter und dem Kohl-Ghostwriter Heribert Schwan. Nach einem Zerwürfnis mit Helmut Kohl hatte Schwan vertrauliche Details eigenmächtig veröffentlicht, die eigentlich nur für die Arbeit an den Memoiren von Kohl und nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen waren.

Die strittigen Passagen würden vor allem drastische, teils beleidigende Aussagen über Weggefährten von Helmut Kohl wie Kurt Biedenkopf oder Angela Merkel enthalten, sagt Patrick Bahners, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Kohl-Biograf. Bisher hätten die Gerichte Kohl und seiner Witwe jedoch Recht gegeben. Die Arbeit des Autors Schwan sei keine journalistische Arbeit im eigentlichen Sinn gewesen, sondern eine Hilfeleistung für die „Selbstdarstellung von Helmut Kohl“. Deswegen sei die Vertraulichkeit der Gespräche zwischen Kohl und Schwan rechtlich anerkannt worden.

Der Witwe von Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, gehe es sicher nicht nur um die Entschädigungs-Millionen, sondern um eine umfassende Rettung der Ehre und des Ansehens ihres Mannes, meint Patrick Bahners. Das Problematische an den Klagen Maike Kohl-Richters sei allerding, dass sie schon zu Lebzeiten an der Verklärung des Bildes von Helmut Kohl gearbeitet habe. Sie setze damit die verklärende Arbeit am eignen Bild fort, die Helmut Kohl zu Lebzeiten so wichtig war, sagt Patrick Bahners. mehr...