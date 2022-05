Entwurzelt – Junge Belarussen im Exil in Deutschland

Von Natalja Joselewitsch

Gefängnisstrafen, Zwangs-Exmatrikulierungen und ständige Angst - tausende Studierende aus Belarus haben nach den Protesten 2020 ihre Heimat verlassen. Eine Heimat, in der sie für Demokratie und Freiheit kämpften und die heute in einen blutigen Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine verwickelt ist. Eugene und Nastya sind zwei von ihnen. In Frankfurt an der Oder konnten sie mit Hilfe der Universität Viadrina ein neues Leben beginnen. Nur kann man sich eine Zukunft aufbauen, wenn enge Freunde in Belarus im Gefängnis sitzen?