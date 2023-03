Entscheidungen und Lebenswege – der Journalist und Autor Sebastian Schoepp

Der SZ-Redakteur Sebastian Schoepp stand kurz davor, den lang ersehnten Korrespondenten-Job in Buenos Aires anzutreten, da wurden seine Eltern hilfsbedürftig. Er, das Einzelkind blieb in Deutschland und kümmerte sich um sie. Das war vor ein paar Jahren. Mittlerweile sind die Eltern gestorben, er hat seine feste Stelle bei der Zeitung aufgegeben und stattdessen zwei Bücher geschrieben. „Rettet die Freundschaft“ heißt das jüngste Buch. Mit seiner neuen Partnerin lebt er in der bayerischen Provinz und kommt mit weniger aus.

Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Abschied von der Kriegsgeneration Pressestelle Westend Verlag Seht zu, wie ihr zurechtkommt Abschied von der Kriegsgeneration Autor Sebastian Schoepp Genre: Eltern Verlag: Westend Verlag, 22,- Euro ISBN: 978-3864892080

Rettet die Freundschaft! Wie wir gemeinsam wieder zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude finden Pressestelle Westend Verlag Rettet die Freundschaft! Wie wir gemeinsam wieder zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude finden Autor Sebastian Schoepp Genre: Freundschaft Verlag: Westend-Verlag, 24,- Euro ISBN: 978-3864893643

Zur Homepage von Sebastian Schoepp

