Energiekrise: Neue Herausforderungen für die Kulturinstitutionen

Ab September heißt es Tür zu bei Geschäften, dunkle Schaufenster in der Nacht und Frösteln in öffentlichen Gebäuden – Energiesparen ist das Gebot der Stunde - auch bei den Kulturinstitutionen im Südwesten. Die Sorge ist groß: droht nach dem Corona-Lockdown der „Energie-Lockdown“?

Museen wollen für das Publikum zugänglich bleiben

Einfach im Wollmantel ins Konzert – mit Handschuhen ins Museum – oder bleiben am Ende ganz die Licher aus? Die Gedankenspiele und Befürchtungen in der ohnehin noch von Corona gebeutelten Kulturbranche sind vielfältig. Der Herbst steht vor der Tür und noch gibt es scheinbar nirgendwo Masterpläne oder verbindliche Zusagen.

Von den Ländern sind die Einrichtungen angehalten, ihr Energiesparpotenzial zu prüfen. Arbeitsgruppen wurden gegründet. Viele Museen stehen jetzt vor ähnlichen Herausforderungen, erzählt Julia Wallner vom Arp Museum Rolandseck:

„Unsere Aufgabe, unser Ziel ist es, 15 Prozent ganz konkret einzusparen und es ist nun so im Museum, dass wir aus konservatorischen Gründen, wenn wir Gemälde, Zeichnungen zeigen wollen – aber auch Gips und Holz sind natürlich empfindlich – nochmal überlegt haben, wie können wir trotzdem unser Museum fürs Publikum zugänglich halten, das ist die oberste Prämisse.“

Die Voraussetzungen sind unterschiedlich

Zwei Grad könne man runter schalten, so das gemeinsame Fazit mit den Konservatoren. Nur einer von vielen Bausteinen in Sachen Energiesparen.

Vom zuständigen Ministerium in Rheinland-Pfalz heißt es, das Land sei mit den landeseigenen und den geförderten Kultureinrichtungen im Gespräch. Einsparkonzepte werden gerade erarbeitet oder sind teilweise auch schon fertiggestellt.

Das Problem – auch in Baden-Württemberg: die Einrichtungen sind völlig unterschiedlich betroffen, erklärt Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski: „Deswegen ist es auch schwierig über den ganzen Kulturbereich zu sprechen, weil wir natürlich ganz unterschiedliche Situationen haben bei Museumsdepots, bei großen Archiven und Bibliotheken oder bei Theatern und großen Veranstaltungsräumen“

Es braucht Einrichtungen und Personen, die sich weiterbilden und schulen

Einfach Temperatur herunterdrehen damit sei es nicht getan, Balletttänzerinnen und Tänzer können schließlich nicht einfach auf der Bühne ihre Jacken anbehalten, das Verletzungsrisiko steige sonst.

Man habe aber schon bevor die Gasmangellage absehbar war einen Plan für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Kulturbereich erarbeitet. Das helfe jetzt, der Krisensituation zu begegnen. Unmittelbar wichtig sei, so Olschowski:

„…dass wir jetzt sehr schnell in den Einrichtungen Personen brauchen, die sich weiterbilden und schulen und das Thema auch als „ihr“ Thema stärker annehmen. Das ist für die größeren staatlichen Einrichtungen einfacher als für die vielen kleinen Einrichtungen und freien Ensembles.“

Vielerorts herrscht Ratlosigkeit

Für die sollen Beratungszentren eingerichtet werden, die Einspartipps geben. Noch ein Problem: die aktuelle Sommerpause. Bis ganz konkret überall etwas passiert wird es September und der kältere Herbst steht vor der Tür.

Aktuell herrscht in vielen Einrichtungen noch Ratlosigkeit, erklärt Marit Teerling vom Technoseum in Mannheim, was das Land genau meint, wenn es heißt:

„Dass die Maßnahmen an die konkreten Umstände in den Häusern angepasst werden sollen. Bei uns ist es natürlich ein großes Thema, wir sind ein Technikmuseum, wir haben eine Dampflok, wir haben eine Dampfmaschine – die verbrauchen natürlich Energie. Und am effizientesten wäre es natürlich, wenn wir sie den Winter über nicht mehr zeigen würden, aber dann kämen wir einem Museumsbesuch nicht mehr nach“

Die Kultur soll dem Einsparen nicht zum Opfer fallen

Die Politik betont, die Einrichtungen sollen offenbleiben. Alles hänge aber auch daran, wie stark betroffen einzelne Kommunen am Ende sind.

Zumindest in den großen Einrichtungen wie dem Badischen Landesmuseum im Karlsruher Schloss gibt es aktuell auch nicht die Befürchtung, dass die nächste Schließung unmittelbar bevorsteht, so die Kaufmännische Direktorin Susanne Schulenburg.

Die Kultur soll dem wichtigen Einsparen nicht zum Opfer fallen. Eine Garantie gibt es aber auch in dieser Krise sicher keine, solange Kultureinrichtungen weiter als Freizeitvergnüngen gelten. Die Zeit sitzt allen im Nacken. Ob die bisher angedachten Maßnahmen allerdings ausreichen, das wird sich erst noch zeigen müssen