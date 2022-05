Die Themen: Aktuelle Lage in der Ukraine ++ Treffen der G7-Klima- und Energieminister ++ G7-Minister beim Klima-Realitätscheck durchgefallen ++ Corona-Arbeitsschutzverordnung ist ausgelaufen ++ Weltwirtschaftsforum in der Zeitenwende ++ Elefantenkonferenz in Simbabwe mehr...