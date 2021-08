Wie fühlt es sich an, wenn man sich in der eigenen Wohnung plötzlich nicht mehr zurechtfindet oder wenn eine vermeintlich fremde Frau behauptet, die Tochter zu sein? Das versucht der Film „The Father“ von Regisseur und Autor Florian Zeller zu ergründen. Das Demenzdrama mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle ist Thema in mehreren Feuilletons. mehr...