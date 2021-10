Ende der Flugscham? Im Emsland startet die Produktion von CO2-neutralem Kerosin

„Wir müssen die Leistungen dieser Menschen anerkennen“, sagt Özcan Mutlu über die erste Generation der Gastarbeiter. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen hat in seinem Buch „Wie Deutschland zur Heimat wurde“ die Geschichten der Menschen gesammelt, die in den 60er- und 70er-Jahren nach Deutschland gekommen sind. Geschichten von harter Arbeit, Heimweh und Fremdsein, von Ausgrenzung, aber auch Erfolge und die unbedingte Hoffnung auf ein besseres Leben für die eigenen Kinder.

Uğur Şahin und Özlem Türeci, die beiden Entwickler des Biontech-Impfstoffes, kennen mittlerweile viele, aber: Da gebe es noch so viele mehr, deren Geschichten nahezu unbekannt seien, kritisiert Mutlu. Das gelte auch für die Türkei, weshalb Mutlus Buch auch auf Türkisch erscheinen soll.

Angesichts der schweren Arbeitsbedingungen und eines Landes, das sich lange nicht als Einwanderungsgesellschaft verstanden hat, fragt der Publizist: Wie hat es diese Generation geschafft, in diesem Land, das sich nicht als Einwanderungsgesellschaft verstand, zu überleben? Eine Antwort liefert sein Großvater: Man habe nicht zurück geschickt werden wollen und deshalb alles durchgestanden, damit es Kindern besser gehe. mehr...