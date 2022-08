Die Themen: Scholz vor U-Ausschuss in „Cum-Ex-Steuergeld-Affäre“ ++ Bundesregierung präzisiert Scholz‘ Steuersenkungs-Aussagen ++ Empfehlungen Verkehrsgerichtstag an Gesetzgeber ++ BW Wohlfahrtsverbände fordern bessere Flüchtlingsbetreuung ++ Lüftungsgeräte in Klassenzimmern in RP – wenige da, warum? ++ 50 Jahre Olympia-Anschlage – Opfer rechnen mit Israel-Besuch Steinmeiers ++ Ahmadiyya Treffen in Karlsruhe – größtes muslimisches Treffen in Europa mit mehr als 20.000 Teilnehmern mehr...