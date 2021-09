Emanzipation vom „alten Onkel Amerika“: Geert Mak über die EU als neue „Weltmacht“

per Mail teilen

Die Emanzipation vom „alten Onkel Amerika“ sei die vordringliche Aufgabe der Europäischen Union, so der niederländische Historiker Geert Mak in SWR2 zum Erscheinen seines neuen Buches „Große Erwartungen. Auf den Spuren des europäischen Traums (1999-2019)“, erschienen im Siedler-Verlag. Nachdem die Europäer jahrzehntelang unter dem Schutzschirm der Vereinigten Staaten gelebt hätten, müssten sie sich jetzt selbst als Weltmacht begreifen, „und das ist sehr schwer“, so Mak.

Wie wichtig ein Umdenken sei, habe die Krise in der Ukraine gezeigt. Während die EU mit der Annäherung nur eines ihrer vielen technischen Abkommen umzusetzen geglaubt habe, sei in Moskau dieser Schritt als Machtpolitik wahrgenommen worden. Wichtige politische Abstimmungen dauerten außerdem in der EU zu lange. Als Weltmacht müsse die EU schnell und effizient handeln können, „und ich hoffe, dass die EU die Zeit hat, dies zu lernen.“

Der niederländische Historiker Geert Mak ist mit seinem Buch von 2005, „In Europa“, bekannt geworden. Es gilt inzwischen als Klassiker. In seinem neuen Werk „Große Erwartungen. Auf den Spuren des europäischen Traums (1999-2019)“ entwirft er das Bild einer langfristigen Weiterentwicklung des europäischen Kontinents.