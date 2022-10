Elisabeth Pähtz: „Ich liebe das Chaos auf dem Schachbrett“

Über zwei Millionen Follower*innen haben die Entertainer Joko und Klaas mit ihren Instagram-Accounts. Diese verschenkten sie in einer medienwirksamen Aktion an zwei Iranerinnen, um den Protesten mehr Aufmerksamkeit zu geben. Die Debatte um die Klimaproteste in Museen, bei denen Kunstwerke mit Suppe oder Brei beworfen werden, reißen in den Feuilletons nicht ab. Zustimmung gibt es hingegen für die erste romantische Komödie aus Hollywood, die die Liebesgeschichte eines schwulen Paars in „Bros“ erzählt. mehr...