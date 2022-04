Im Bereich habe sich in den letzten Jahres einiges getan: Immer mehr Frauen sind im Rundfunk in Führungspositionen: "Bei einigen Sendern, gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich sieht es schon zeimlich gut aus", sagt Edith Heitkämper von ProQuote Medien. Eine neue Studie des Vereins zeigt, dass 2021 im Durchschnitt um die 40 Prozent der Stellen in der Programm- und Redaktionsverantwortung weiblich besetzt waren. Dieses Ergebnis sei ermutigend, aber bei weitem noch nicht gut, so Heitkämper. Es gerade auch im Medienbereich wichtig, dass viele Frauen in Führungspositionen sind, denn Medienschaffende zeigen ihren Blick auf die Welt und der schlägt sich im Programm nieder, deshalb sei es wichtig, dass ein vielfältiger Blick auf die Welt abgebildet werde, so Heitkämper. mehr...