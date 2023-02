Mit Kot-Eklat gegen Kritik: Weil dem Ballettchef der Staatsoper Hannover die Kritiken von Wiebke Hüster (FAZ) nicht gefallen haben, soll er ihr Hundekot ins Gesicht geschmiert haben. Hüster hat Anzeige erstattet, der Deutsche Journalistenverband sieht einen Angriff auf die Pressefreiheit.

„Glaube, Liebe, Hoffnung“, so hieß die Ballett-Premiere, die am 11. Februar an der Staatsoper Hannover gezeigt wurde – und ja, es gab am Ende auch Applaus. Aber in Erinnerung bleiben wird die Inszenierung von Ballettchef Marco Goecke vor allem wegen des Hundekot-Eklats. Pressestimmen zum Vorfall:

FAZ Feuilleton: Ein widerwärtiger Vorfall

„Ein widerwärtiger Vorfall“, schreibt die FAZ. Und weiter: „In der Pause nach dem ersten Stück attackierte (…) Goecke unsere Tanzkritikerin zunächst verbal und dann auch physisch. Im Foyer des Opernhauses stellte der fünfzigjährige Goecke sich wütend unserer nichts ahnenden – und ihm persönlich bis dahin nicht bekannten – Kritikerin in den Weg, um zu fragen, was sie in der Premiere zu suchen habe. (Er) drohte ihr zunächst ein „Hausverbot“ an und warf ihr vor, für Abonnementskündigungen in Hannover verantwortlich zu sein.

Immer stärker außer Fassung geratend, wurde Goecke schließlich handgreiflich: Er zog eine Papiertüte mit Tierkot hervor und traktierte das Gesicht unserer Tanzkritikerin mit dem Inhalt. Danach konnte er durch das dicht besuchte Foyer ungehindert seiner Wege gehen.“

Henning Queren im Deutschlandfunk:

Im Deutschlandfunk erklärt Henning Queren, Leiter des Feuilletons der Neuen Presse Hannover, den Vorfall in der Pause des Ballettabends damit, dass Goecke die Kritiken von Hüster schon lange nicht gefallen hätten:

„Bekannt ist, dass Wiebke Hüster den Tanzstil von Marco Goecke nicht weiter schätzt, es geht dabei um einen Artikel, den sie geschrieben hat über seine letzte Premiere in Den Haag. Und da sind starke Worte gefallen, da schreibt sie über dieses Stück: Man wird vom Zuschauen abwechselnd irre und von Langeweile umgebracht. (…) Das sind starke Worte, aber ich denke, die muss man als Choreograf einfach aushalten.“

Knappes Statement der Staatsoper Hannover:

Die Staatsoper Hannover selbst schreibt in einem Statement lediglich, es sei zu einem „Vorfall“ zwischen Goecke und Hüster gekommen, „bei dem diese in ihrer persönlichen Integrität verletzt worden“ sei. Die Intendantin des Hauses schreibt, man habe sich bei Hüster entschuldigt. Zitat: „Wir sind der Meinung, dass nun Ruhe und Sorgfalt geboten sind. Wir werden die arbeitsrechtlichen Schritte gegenüber Ballettdirektor Marco Goecke prüfen, gemeinsam beraten und dann in dieser internen Personalsache agieren. Wir bedauern sehr, dass unser Publikum durch diesen Vorfall gestört wurde.“

Deutscher Journalistenverband Niedersachsen:

Frank Rieger vom Deutschen Journalistenverband Niedersachsen findet die „Erklärung der Staatsoper zu dem Vorfall ist völlig unzureichend, denn der Angriff auf die Journalistin der FAZ ist auch eine Attacke auf die Pressefreiheit.“

Einschüchterung der freien Kunstbetrachtung

Ähnlich sieht es auch die FAZ. Selbst der „demütigende Akt“ sei mehr als Körperverletzung, sondern auch ein „Einschüchterungsversuch gegenüber unserer freien, kritischen Kunstbetrachtung. Goeckes Grenzüberschreitung offenbart das gestörte Verhältnis eines Kunstschaffenden zur Kritik. Die bewusste Herabsetzung und Erniedrigung, die aus der vorbereiteten Exkrementen-Attacke hervorgeht, nehmen wir sehr ernst. Sie zeugt vom fatalen Selbstverständnis einer Persönlichkeit in hoch subventionierter Leitungsfunktion, die meint, über alle kritische Beurteilung erhaben zu sein und ihr gegenüber im Zweifelsfall auch Gewalt anwenden zu dürfen. In Zeiten, in denen im Kunstbetrieb Sensibilität und Achtsamkeit auf allen Ebenen proklamiert wird, ist das eine besondere Perfidie.“

Keine Toleranz gegenüber solchen Ausbrüchen mehr möglich

Spiegel Online schreibt in einer ersten Reaktion: „Die Zeiten, in denen solche Ausbrüche als tolerable Eigentümlichkeiten hypersensibler und emotionaler Künstler durchgingen, sind glücklicherweise vorbei.“

Goecke ließ sich nach der Vorstellung noch auf der Bühne feiern

Henning Queren von der Neuen Presse beschreibt im Deutschlandfunk, dass Goecke sich am Ende des Abends auf der Bühne habe feiern lassen.

„Das Erstaunliche war, dass Marco Goecke am Ende des Ballettabends auf die Bühne kam als ob nichts geschehen sei, geklatscht hat, das Publikum hat ihn gefeiert, er hat geklatscht, seine Tänzer gefeiert, Kusshändchen ins Publikum geworfen… es war schon ein bemerkenswert seltsamer Abend.“

Goecke selbst hat sich bislang nicht geäußert.