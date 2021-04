Vor dem AfD-Parteitag in Dresden an diesem Wochenende hat sich Parteichef Jörg Meuthen im SWR Tagesgespräch zur Kritik an seiner Person geäußert. Auf dem letzten AfD-Parteitag Ende 2020 hatte er rechte Provokateure in den eigenen Reihen zur Ordnung gerufen. 50 AfD-Mitglieder haben für den kommenden Parteitag nun einen Antrag eingereicht, um Meuthen abzusetzen. Er sieht dem gelassen entgegen: "Ich höre aus allen Strömungen der Partei, dass das für unvernünftig gehalten wird." Er rechne sogar damit, dass ein Antrag auf Nichtbefassung kommen werde und der Parteitag sich gar nicht damit beschäftigt: "Wenn er sich befassen sollte, dann werde ich das zu kontern wissen." Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl sei es aber nicht an der Zeit, solche Parteistreitigkeiten beim kommenden Parteitag fortzuführen. Welche Impulse man jetzt in der Pandemie setzen müsse und wie er zur Corona-Politik der Bundesregierung steht, hat er SWR2 Aktuell- Moderatorin Vanja Weingart erklärt. mehr...