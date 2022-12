Einfach nur Abhängen: Das Faultier

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Es ist weder besonders hübsch, noch elegant und wendig. Stattdessen hängt es den ganzen Tag nur im Baum und verlässt diesen nur einmal pro Woche, um sich zu erleichtern. Und ganz nebenbei: Pupsen kann es auch nicht. Das Faultier ist sozusagen der geborene Energiesparer.



Warum erlebt ausgerechnet dieses Tier seit Jahren einen Hype? Menschen reisen eigens der Faultiere wegen nach Costa Rica, um dort einmal im Leben eine Auffangstation für Faultiere zu besuchen. Sie kleiden sich wie Faultiere, der Handel mit Faultiertassen, -T-Shirts und Kalendern boomt. Steckt dahinter etwa die unerreichbare Sehnsucht des Menschen nach dem Nichtstun und nach Faulheit?



Die SWR2 Matinee lehnt sich heute ganz entspannt zurück und fragt nach: Wie konnte es so weit kommen mit dem "faulen Tier"? Ist es uns Menschen am Ende doch ähnlicher als wir denken?



Wir besuchen den Bergzoo in Halle, erzählen die Geschichte vom Gesang der Faultiere und lassen uns von Autor Björn Kern in die Kunst des Nichtstuns einführen.



Gesprächspartner der Sendung sind Tobias Keiling, einer der Autoren des Buchs "Faultiere" aus der Reihe Naturkunden von "Matthes & Seitz", sowie Juliane Marie Schreiber, die in ihrem neuen Buch klarmacht "Ich möchte lieber nicht".



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Almut Ochsmann