Einfach machen - Die Erfinderin, Handwerkerin und Erbauerin Laura Kampf

Es sieht so einfach aus, wenn man Laura Kampf in ihrer Werkstatt zuschaut.

Es sieht so einfach aus, wenn man Laura Kampf in ihrer Werkstatt zuschaut. Während sie entwirft, Materialien und das richtige Werkzeug aussucht, sägt und baut folgen ihr mehr als eine halbe Millionen Abonnenten auf YouTube, doch nur 8,6 Prozent davon sind Frauen. Die studierte Designerin freut sich, wenn sie in der "Sendung mit der Maus" schon bei Kindern Berührungsängste mit dem Handwerk abbauen kann. Einfach ausprobieren! Ein Regenschirm mit Beleuchtung für die Nacht? Kein Problem. Ein Esstisch mit integriertem Hundebett für ihren Hund Smudo - sogar das Tiny House, in dem sie wohnt, hat Laura Kampf selbst gebaut. (SWR 2020)

Zum YouTube-Kanal von Laura Kampf

Zur Homepage von Laura Kampf

Musiktitel

Jazz hands

Thea Gilmore

CD: Murphy's heart



Ulls de corall

Txarango

CD: El cor de la terra



Out of my hands

Wyvern Lingo

CD: Wyvern Lingo



Real good hands

Gregory Porter

CD: Be good



Blackwind

Patrick Watson

CD: Adventures in your own backyard