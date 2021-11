Eine Tasse Harmonie – Tee als Lebensgefühl

Frankreich hat letzte Woche ganz offiziell 26 Kunstobjekte an Benin zurückgegeben. Die weltweit erste bedeutende Restitution von Kunst nach Afrika seit dem Ende des Kolonialismus, so die Einschätzung von Experten. Auch aus Deutschland sollen erste Benin-Bronzen im kommenden Jahr zurückgehen. Die Debatte um die Benin-Bronzen steht symbolhaft für den Umgang mit geraubten Kolonialgütern. Doch welche Objekte kommen für eine Rückgabe in Frage? Was wird dadurch erreicht? Und kann man Holocaust und Kolonialverbrechen in der Restitutionsdebatte miteinander in Beziehung setzen? Silke Arning diskutiert mit Prof. Dr. Inés de Castro - Ethnologin und Direktorin des Linden-Museums Stuttgart, Prof. Dr. Andreas Eckert - Historiker und Afrikawissenschaftler, Humboldt-Universität Berlin, Prof. Dr. Sophie Schönberger - Juristin für Kunst- und Kulturrecht, Universität Düsseldorf mehr...