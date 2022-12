Eine junge Freiburger Künstlerin in Wien – Johanna Charlotte Trede

Sie findet zum Beispiel etwas auf einer Baustelle und bringt es - nachgebaut und vervielfacht - in einen veränderten Kontext. Johanna Charlotte Trede, vor 32 Jahren in Freiburg i.Br. geboren, sammelt und verändert Dinge und Sprache. Ihre aus Streifzügen, Erfahrungen und Redewendungen gewonnenen Objekte überraschen das Publikum.

Eigentlich wollte sie mal Modefotografie studieren, aber dann wurde es die Akademie für Bildende Kunst in Wien und mittlerweile arbeitet sie als Assistentin an der Kunstuniversität in Linz. Und manchmal kehrt sie zurück in die Heimat. Vor kurzem hat sie eine Installation im Pförtnerhaus in Freiburg präsentiert: „Walk a mile in someone else’s shoes“.

Arbeiten von Johanna Charlotte Trede:

Musiktitel:

Believe in you

Kutiman

CD: Believe in you



(Ode) an die Arbeit

Wir Sind Helden

CD: Soundso (So und so)



Memory palace

Rhode & Brown feat. DJ City

CD: Everything In Motion Remixes



Schweden espresso

Sofie Royer

CD: Schweden espresso



Space is only noise if you can see

Nicolas Jaar

CD: Space is only noise