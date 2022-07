Eine der wenigen Frauen im deutschen Kabarett - Franziska Wanninger

Franziska Wanninger in Ladies Night

Sie ist auf einem Einödhof in Bayern groß geworden und ihr Vater soll ihr zwei Mark gegeben haben, wenn sie es geschafft hat, zehn Minuten den Mund zu halten. Sie hat Fremdsprachenkorrespondentin gelernt, das Abitur nachgeholt und studiert, wurde am Lee Strasberg Institut in Los Angeles zur Schauspielerin ausgebildet und hat dort entdeckt, dass sie lustige Texte schreiben kann. Seitdem findet sie immer mehr Publikum – auch außerhalb Bayerns. Dabei ist ihr die Vernetzung und Unterstützung von anderen Frauen im Kabarett ein großes Anliegen.

Der famose Freistaat: Bayern verstehen für Anfänger und Fortgeschrittene Pressestelle Rowohlt Der famose Freistaat Bayern verstehen für Anfänger und Fortgeschrittene Autor Franziska Wanninger / Martin Frank Genre: Kabarett Verlag: Rowohlt Taschenbuch, 12,- Euro ISBN: 978-3499001901

Musikliste:

When you lose someone

The Dip

CD: Sticking with it



Walking in Memphis

Julian Camargo

CD: Songs about being young



Les copains d'abord

Georges Brassens

CD: Special CD 62: Chanson, Vol. 2



Posta por te

Ganes

CD: Or brüm