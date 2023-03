Mariam Claren war noch ein Kleinkind, als ihre Mutter Nahid Taghavi mit ihr aus dem Iran nach Deutschland kam. Die Tochter verbringt ihre Kindheit und Jugend in Köln, das Optimum an Revolte ist Pink Floyd zu hören. Mit dem Iran will sie nichts zu tun haben. Die Mutter aber reist oft in die Heimat, wo Geschwister und Eltern leben. Und dann wird sie im Oktober 2020 verhaftet, kommt ins berüchtigte Evin-Gefängnis. Für Mariam Claren der Wendepunkt im Leben. Seitdem kämpft sie um die Freiheit ihrer Mutter. Die aktuelle Protestbewegung, die beide genau verfolgen, geben Tochter und Mutter neue Hoffnung.

