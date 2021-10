Eine besondere Art der Freiheit – Elisabeth Cheauré erforscht die Muße

Beinahe zehn Jahre lang wurde an der Universität Freiburg die Muße erforscht. Prof. Elisabeth Cheauré hat das Projekt teils geleitet, teils mit eigenen Forschungen in der Slavistik ergänzt. Etwa zum Thema Frauen und Muße in der russischen Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts oder Muße in der frühen Sowjetunion. Mit der Erkenntnis, dass der so angenehm anmutende Zeitvertreib durchaus politischen Sprengstoff birgt. Denn, wer kann sie sich leisten und wem steht sie zu? Wie überhaupt gelingt Muße? Ein Streifzug oder besser gesagt Flanieren durch Geschichte und Realität eines Begriffs - und durch das neu eröffnete Baden-Badener Muße-Literaturmuseum, das Elisabeth Cheauré mit kuratiert hat.

Musiktitel

Fall in a daydream

Louis Philippe & The Night Mail

CD: Thunderclouds



Geist

Shannon Lay

CD: Geist



The good life

Thomas Dutronc feat. Jeff Goldblum

CD: Frenchy



Für einen

Dota mit Max Prosa

CD: Kaléko



Y bywyd llonydd

Carwyn Ellis & Rio 18 With The Bbc National Orchestra Of Wales

CD: Yn rio