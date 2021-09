Eine Baumreise durch Deutschland – Caroline Ring hat Stadtbäume besucht

per Mail teilen

Riesenmammutbaum, Sommerlinde, Tulpenbaum – in unseren Städten leben wir in der Nachbarschaft von jahrhundertealten Baumpersönlichkeiten. Caroline Ring erzählt ihre Geschichten.

Bäume umarmen ist nichts für Caroline Ring. Die Evolutionsbiologin ist eine eifrige Sammlerin der Geschichten, die sich hinter vielen Baumpersönlichkeiten verbergen, die seit Jahrhunderten in deutschen Städten stehen. Stumme, schöne Nachbarn, an denen wir zu oft nur vorbeihasten.

Caroline Ring will zeigen, wie viel wir über unsere Vergangenheit lernen können, wenn wir den Fragen nachgehen, die Bäume stellen: Wie kam der von Goethe bedichtete Ginkobaum nach Frankfurt? Wieso stehen in Berlin dreihundert Jahre alte Maulbeerbäume? Und wieso wachsen ausgerechnet in Stuttgart europaweit die meisten Mammutbäume?

Pressestelle Piper Botschafter des Lebens Was Bäume in Städten erzählen Autor Caroline Ring Genre: Sachbuch Verlag: Berlin Verlag ISBN: 978-3-8270-1419-1

