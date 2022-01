Anwalt der vergessenen Autoren – der Verleger Klaus Schöffling

Zum Jahreswechsel 2021/2022 hat Klaus Schöffling den nach ihm benannten Verlag in Frankfurt am Main abgegeben. Damit geht eine verdienstvolle Karriere im Literaturbetrieb zu Ende. Neben deutscher Gegenwartsliteratur galt Schöfflings Leidenschaft der Wiederentdeckung vergessener Werke wie etwa den Romanen von Gabriele Tergit. Die Geschichte seines Verlags endet damit jedoch nicht – der Züricher Verleger Daniel Kampa will das Unternehmen in Schöfflings Sinne weiterführen.

