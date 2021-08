Unsere Menschenrechtsdeklarationen sind veraltet. Sie werden den neuen Herausforderungen wie Globalisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Klimawandel nicht gerecht. Das jedenfalls sagen Bestsellerautor Ferdinand von Schirach und ein Juristenteam um ihn herum. Gemeinsam haben sie die Initiative „Jeder Mensch e.V.“ gegründet. Die schlägt sechs neue EU-Grundrechte vor und sammelt Bürgerstimmen dafür. Mit dabei und inzwischen Vorsitzender der Initiative ist der Menschenrechtsaktivist Bijan Moini. Als Schriftsteller warnte er schon in seinem Debütroman Der Würfel vor den Folgen von KI.

Veröffentlichungen von Bijan Moini Pressestelle ‎ Atrium Verlag und ‎ HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

"Unser gutes Recht: Was hinter den Gesetzen steckt" Hoffmann und Campe Verlag, erscheint am 1. September 2021, 24,- Euro



"Rettet die Freiheit" Atrium Verlag AG, Januar 2020, 9,- Euro



"Der Würfel" Atrium Verlag, Mai 2020, 12,- Euro

Zur Homepage "Jeder Mensch e.V."

