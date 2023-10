Ein Ort des Denkens, Schreibens und der Debatte – Stefanie Stegmann leitet das Literaturhaus in Stuttgart

Sie wollte ursprünglich Grundschullehrerin werden, hat dann doch promoviert, für den Deutschen Akademischen Austauschdienst in Czernowitz in der Ukraine Deutsch unterrichtet und in Freiburg für ein Literaturhaus gekämpft. Dann hat sie eins übernommen: in Stuttgart.

Stefanie Stegmann leitet seit neun Jahren das Literaturhaus in Stuttgart, die wichtigste Institution in der Stadt, in der über Sprache und Literatur debattiert wird, in der Schriftsteller und Schriftstellerinnen ihre Bücher vorstellen, aber auch gesellschaftliche Strömungen und Entwicklungen diskutiert werden.

Zentral in der Stadt gelegen, zugänglich für alle, aber damit nicht nur das bildungsbürgerliche Publikum kommt, braucht es besondere Anstrengungen.

